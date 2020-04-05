İran'da bu yıl 14 milyon ton buğday üretimi öngörülmektedir

Tarım Cihadı Bakanlığı'nın haberine göre, bu yılın ilk buğday hasadının Buşehr ilindeki Deyyirr ilçesine bağlı Berdhun bölgesinde başladığını ifdae eden İsfendyarpur, buğday hasadının Sistan ve Baluçistan ilinin Serbaz ilçesinde de eş zamanlı olarak yapıldığını dile getirdi.

Bundan sonra Fars, Huzistan ve Kirman illerinde de buğday hasadının başlayacağını ve Nisan'ın ortalarına kadar ülkenin sıcak ve kuru ikliminin tüm bölgelerindeki çiftçilerin hasat yapmaya başlayacağını ifade eden İsfendyarpur, ülkedeki buğday hasadının 4,5 ay süreceğini ve Haziran ayında, ılıman bölgeler ile Ağustos ayının ikinci yarısında soğuk iklimlerde buğday hasadının yapılacağını kaydetti.

İsfendiyerpur ayrıca iyi yağışlar sonucu iyi bir hasat dönemini beklediklerine işaret ederek, ‘Geçtiğimiz yılın Ekim ayından itibaren bir önceki yılın aynı dönemine göre %12 daha az yağmur yağdı, ancak uzun vadeli ortalamaya göre yağmur miltarında %23 artış görülmektedir. Yağmurun uygun dağılımı göz önüne alındığında, bu yılın en verimli yıllardan biri olmasını umuyoruz’ diye ekledi.

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