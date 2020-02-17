Özgür, gelişmiş, bağımsız ve milli birliğe sahip bir Lübnan istiyoruz

Bir heyetin başkanlığında Suriye'nin başkenti Şam Havalimanı'dan Beyrut Refik Hariri Havalimanı'na gelen Laricani burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 'İran her zaman Lübnn ile dostane ve yüksek ilişkilere sahip olmuştur. İran özgür, gelişmiş, bağımsız ve milli birliğe sahip bir Lübnan'dan yanadır' diye konuştu.

Hassan Diyab'ın başbakanlığında yeni Lübnan hükümetinin kurulmasını Lübnan halkına tebrik diyen Laricani, Lübnan'a yaptığı bir günlük ziyaretinin amacının Lübnanlı yetkililerle Ortadoğu ve Filistin gelişmeleriinn yanı sıra Tahran-Beyrut ilişkilerinin geliştirilme yollarını değerlendirmek olduğunu açıkladı.

Laricani Beyrut Havalimanı'nda Lübnan milletvekilli ve Emel Hareketi Siyasi Konseyi üyesi Hani Kubeysi, Hizbullah'ın eski milletvekili Mahmud Kamati, Dışişleri Bakanlığı Prosedür Genel Müdürü, Lübnan Şii Yüksek Meclisi üyeleri ve İran'ın Beyrut Büyükelçiliği üyeleri tarafından karşılandı.

Laricani'nin Lübnan ziyaretinde Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrullah, Lübnanlı siyasi ve kültürel yetkililer, Filistinli gruplar, Cumhurbaşkanı Avn, Parlamento Başkanı Nebih Beri ve Başbakan Diyab ile bir araya gelmesi bekleniyor.