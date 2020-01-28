Kirman 9 ayda 3 bin Çinli turisti ağırladı

İRNA muhabirine açıklamalarda bulunan Afzali, 'Çinli turistlerin sayısı, Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanlığı'nın çalışmaları sayesinde artmış ve 2 milyon Çinli turistin ülkemizi ziyaret etmesi için planlamalar yapılmıştır' dedi.

2020 yılında şimdiye kadar 188 Çinli turistin Kirman ilini ziyaret ettiğine dikkati çeken Afzali, halihazırda 155 turistin Mahan Kevfir Kampı'nda gecelediğini ifade etti.

Kirman'a gelen Çinli turist sayısında artış trendinin beklendiğini kaydeden Afzali, 'Korona virüsünün yaygınlaşması nedeniyle turlar iptal edilmiştir. Ancak bu hastalığının önlenmesinden sonra durumun normale dönmesini bekliyor ve umuyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

Kirman Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Kurumu İl Genel Müdürü Afzali, Kirman ilinde birtçok tarihi tesis ve mekanın yer aldığına işaret ederek 'Bu tarihi mekanlar arasında Prens Mahan Bahçesi, Arg-ı Bem ve Kirman'ın tarihi eserleri başı çekiyor' diye ekledi.