28 Oca 2020 16:27
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News Code: 83651752
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Kirman 9 ayda 3 bin Çinli turisti ağırladı

Kirman 9 ayda 3 bin Çinli turisti ağırladı

Kirman, İRNA- Kirman Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Kurumu Genel Müdürü Muhammedmehdi Afzali, İran takviminin ilk 9 ayında (21 Mart-21 Aralık 2019 arası) Kirman iline 3 bin Çinli turistin geldiğini ve geçtiğimiz yılın aynı döneminbe göre bu oranın yüzde 50 artış gösterdiğini duyurdu.

İRNA muhabirine açıklamalarda bulunan Afzali, 'Çinli turistlerin sayısı, Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanlığı'nın çalışmaları sayesinde artmış ve 2 milyon Çinli turistin ülkemizi ziyaret etmesi için planlamalar yapılmıştır' dedi.

2020 yılında şimdiye kadar 188 Çinli turistin Kirman ilini ziyaret ettiğine dikkati çeken Afzali, halihazırda 155 turistin Mahan Kevfir Kampı'nda gecelediğini ifade etti.

Kirman'a gelen Çinli turist sayısında artış trendinin beklendiğini kaydeden Afzali, 'Korona virüsünün yaygınlaşması nedeniyle turlar iptal edilmiştir. Ancak bu hastalığının önlenmesinden sonra durumun normale dönmesini bekliyor ve umuyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

Kirman Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Kurumu İl Genel Müdürü Afzali, Kirman ilinde birtçok tarihi tesis ve mekanın yer aldığına işaret ederek 'Bu tarihi mekanlar arasında Prens Mahan Bahçesi, Arg-ı Bem ve Kirman'ın tarihi eserleri başı çekiyor' diye ekledi.

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