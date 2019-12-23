İslami Şura Meclisi azınlık milletvekilleri, İran'a karşı insan hakları kararını kınadı

Sırasıyla Aşuri, Yahudi, Zerdüşti, Kuzey Ermenileri ve Güney Ermenileri azınlıklarının İslami Şura Meclisi'ndeki milletvekilleri olan Yonanen Betkeliya, Siyamek Merre Sıddik, İsfendiyar İhtiyari Kesenuye Yezd, Karen Hanleri ve Jorjik Abramyan, yayınladıkları bildiride BM tarafından İran'da insan haklarının ihlal edildiği iddiasıyla İran karşıtı kararın alınması kınanarak, bu yaklaşımın tek taraflı ve garezli olduğuna vurgu yapıldı.

Bu bildiride şu ifaedeler kullandıldı:

'BM Genel Kurulu 74. Oturumu'nda Kanada'nın önerdiği ve İran'ın insan haklarını ihlal ettiği iddiasıyla bir karar verildi. 81 ülkenin olumlu oy kullandığı karara 30 ülke karşı çıkarken, 70 ülke kararsız kaldı ve 12 ülke de oylama katılmadı.

Bu karar görünüşte insan hakları ile ilgili olmasına rağmen, aslında ülkemize karşı bir baskı aracı olarak kullanılan siyasi bir bildiridir. Biz İslami Şura Meclisi azınlık milletvekilleri olaral, insan hakları kavramlarının araçsal olarak kullanılmasını şiddetle kınıyor ve ülkemizi uluslararası arenada izole etme amacı güden çifte standartlı bu kararın tek taraflı ve garezli bir yaklaşımla verildiğini belirtiyoruz.'