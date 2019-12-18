Erzurum ve Merağe üniversiteleri arasında araştırma protokolü imzalandı

Merağe üniversitesi rektörü Mohamma Ali Lutfullahi, IRNA’ya yaptığı açıklamada, imzalanan protokol çerçevesinde yeni teknolojilerden yararlanmak, araştırma alt yapıları ve kütüphanelerden yararlanma ile hoca ve öğrenci değişimin protokol maddelerinden olduğunu belirtti.

Lutfullahi daha önce de Türkiye ODTÜ, Pakistan, Portekiz ve Azerbaycan’ın bazı üniversiteleri ile işbirliği protokolleri imzaladıklarını belirterek, Erzurum üniversitesinin Türkiye’nin önemli ve güçlü üniversitelerinden olduğunu söyledi.

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2012