Brunei sağlık alanında İran'ın gücünden yararlanmak istiyor

İRNA muhabirine açıklamalarda bulunan İran'ın Bandar Seri Begavan Büyükelçisi Hümeyra Rigi, Brunei'nin sağlık ve tedavi konusunda diğer ülkelere bağlı olduğunu belirterek, 'Bu ülkede eğitim ve sağlık koşulları, iklim, geleneksel ve sosyal konumu bağlamında oluşturulmuştur. Hastalıkları önleme konusunda Brunei hala çok gerilerde, oysa İran'ın bu alandaki konumu tartışılmazdır' değerlendirmesinde bulundu.

Burnei sağlık ve tedavi yetkilileri ile İran sağlık kapasitesi ve olanaklarından yararlanmayı görüştüklerinin altını çizen Rigi, 'Brunei Sağlık Bakanı ile toplantılar yapılmış ve İran'ın tedavinin masraflarını dürüşmedeki başarıları kendisine aktarılmıştır. İlgili ülke yetkilileri de buna sıcak baktıklarını ifade etti' diye konuştu.

Bruneili yetkililerin özel hastalıklar açısından da İran'la ortak çalışma yürütmeye hazır olduklarını dile getirdiklerine işaret eden İran'ın Bandar Seri Begavan Büyükelçisi Hümeyra Rigi, ayrıca doktor değişimi meselesinin de gündemde olduğunu sözlerine ekledi.