İranlı engelli kadın atıcı, Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkını elde etti

İranlı engelli kadın atıcı Müttekiyan, cirit atmada F56 kategorisinde 22,67 metre atış ile ikinci sırada yer alarak, gümüş madalya kazandı.

Öte yandan Seccad Muhammediyan F 42 kategorisinde 14.39 metre ile gümüş madalya kazanarak, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazandı.

Diğer İranlı sporcu Mehran Nekuyi, engelliler atletizm yarışmasında gülle atmada 11.43 metre ile gümüş madal kazanmayı başardı.

Nekuyi gülle atmada 11.43 metre ile gümüş madalya kazanarak ikinci sırada yer aldı ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazandı.

Mehdi Evladi, Nurmuhammed Arhi, Alirıza Muhtari, Mehran Nekuyi Mecd ve Seccad Muhammediyan 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na atıcılık dalında katılma hakkı kazanan İranlı sporcular oldu.

Diğer İranlı sporcu Ferhad Kehrizi ise 100 metre kategorisinde 12.25 saniye ile yedinci sırada yer aldı.

122 ülkeden 1400 sporcunun katılımıyla Dünya Atletizm Şampiyonası 13 Kasıma kadar BAE’de düzenlenecek.

2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları Ağustos ve Eylül 2020'de Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenecek.