Mustafa Ödülü sahiplerini buldu

Mustafa Kurumu Müdürü Mehdi Saffariniya, 27 ülkeden konukların katılımıyla Tahran'ın El-Zehra Üniversitesi'nde düzenlenen Mustafa Ödülü Haftası'nın açılış töreninde yaptığı açıklamada, Mustafa Ödülü'ne bilim, biyoteknoloji ve tıp alanında Türkiye'den Uğur Şahin ile İran'dan Ali Hadım Hüseyni'nin değer görüldüğünü söyledi.

Saffariniya'nın belirttiğine göre, özel ihtisas dışında da Türkiye'den Umran İnan'a bir dül verildiği duyuruldu. İran'dan ise Muhammed Abdülvend tercüme kitabı nedeniyle, Hüseyin Baharvend de parkinson ile iglili yazdığı kitap dolayısıyla ödül alacaklar arasında yer aldı.

İslam Dünyası Bilim ve Teknoloji Yüksek Nişanı olarak bilinenMustafa Ödülü, her iki yılda bir İslam dünyasının en iyi bilim adamları ve araştırmacılarına verilmektedir.