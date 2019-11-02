Dünya büyükşehirlerinin sorunlarının çözüm yolu aynıdır

Başkent Tahran'da düzenlenen 4. Tahran Altın Kerpiç Ödül Töreni kapanış konuşmasını yapan Tahran Büyükşehir Belediye Başkanı Hanaçi, hava kirliliği, trafik, iklim değişikliği ve hava ısınmasının bu ortak sorunların başında geldiğini açıkladı.

Yoksulluk, kenar mahallelerde yaşamak, su ve kanalizasyon ve fosil yakıtların kullanımının azalmasının da şehirler arasında ortak bir tecrübe olduğunu kaydeden Hanaçi, 'Bu ödül, şehirler arasında tecrübe paylaşımının kolaylaştırılması için verilmektedir' diye konuştu.

İran'da şehirlerin büyümesine dikkati çeken Hanaçi, '50'li yılların solarına doğru İran'da sadece bir büyükşehir vardı, ancak bugün bu sayı 15'e çıkmıştır. Yine 50'li yıllarda şehirli-köylü nüfus oranı 30-70'ti ancak şimdi tam tersi bir rakam mevcuttur' değerlendirmesinde bulundu.

Altın Kerpiç Ödülü'nğn 2014-16 yılları arasında düzenlendiğini belirten Tahran Büyükşehir Belediye Başkanı Hanaçi, bu yılki törenin düzenlenmesinde BM Habitat gibi global örgütlerin rol oynadıklarını sözlerine ekledi.