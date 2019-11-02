Mustafa Ödülü, İranlı ve Türk bilim adamlarına verilecek

Mustafa Ödülü töreninden önce düzenlenen basın toplantısında konuşan Hasan Zuhur, bu ödülün bilgi teknolojileri, biyoteknoloji ve nano dallarında verileceğini bildirdi.

Bu dönemki ödüllere 35 ğlkeden 200 üniversitenin katıldığını vurgulayan Zuhur, 'Yapılan değerlendirmeler sonusunda 10 dosya nihai olarak seçildi. Bunlardan beşi ödül için değer görüldü' diye konuştu.

Mustafa Ödülü'nün İslam Dünyası Bilim ve Teknoloji Yüksek Nişanı olduğunu belirten Zuhur, bu ödülün her iki yılda bir İslam dünyasının en iyi bilim adamları ve araştırmacılarına verildiğini kaydetti.

Mustafa Ödülü Töreni, 11 Kasım günü İran'da düzenlenecek.