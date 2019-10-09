Antalya Muaythai şampiyonasında İranlı kızlar iki altın madalya kazandı

İranlı sporcular karşılaşmalarda toplam 17 madalya kazandılar.

Şampiyonaya; (IFMA) Uluslararası Muaythai Federasyonu üyesi 65 ülkeden 840 sporcu olmak üzere, yönetici, idareci, hakem ve antrenör dahil toplam 1350 katılımcı iştirak etti.

29 Eylül 2019 Tarihindeaçılış töreni ile başlayan şampiyona 30 Eylül de başlayan müsabakalar ile 05 Ekim’de finaller ve madalya törenleri ile sona erdi.

Şampiyona faaliyeti içerisinde her gün çocuklara ve gençlere yönelik bir çok etkinlik gerçekleştirildi, Tüm dünyadan sporcuların ve antrenörlerin birlikte katıldığı, Günaydın Antalya antrenmanı, Temiz Bir Dünya sahil temizliği etkinliği, Kimsesiz çocuklarla özel antrenman, yetenekliminsiniz Talent Show, Wai-Kru, Muayboran yarışması, ve ayrıca Muay Talay Turnuvası düzenlendi.

Müsabakalar 10-11 Yaş, 12-13 Yaş, 14-15 Yaş ve 16-17 Yaş kızlar ve erkeler olmak üzere 116 sıklete yapıldı. Ev sahibi ülke olarak 116 kategoride sporcu ile müsabakaya giren en büyük takım Türkiye oldu. 110 Kişi ile Rusya ikinci sırayı aldı, Tayland, ABD, Avustralya, Yunanistan, Belarus kalabalık takımlar ile iştirak etti.

116 Kategoride yapılan şampiyona müsabakaları sonucunda, 28 Altın, 15 Gümüş, 23 Bronz toplam 66 madalya ile Rusya Birinci, 22 Altın, 37 Gümüş, 26 Bronz toplam 85 Madalya ile Türkiye İkinci, 10 Altın, 4 Gümüş, 2 Bronz toplam 16 Madalya ile Tayland üçüncülüğü alan takımlar oldular.

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2012