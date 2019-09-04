Türk firmaların katılımıyla 19. Uluslararası Meşhed Otomotiv Parçaları Fuarı faaliyete başladı

İrna'ya açıklamalarda bulunan Meşhed Uluslararası Fuarlar Merkezi Genel Müdürü Said Seyfi, '19. Uluslararası Meşhed Otomotiv Parçaları ve Bağlı Sanayi Fuarı, yerli ve yabancı üretici firmalarının güç ve kapasitelerinin tanıtımı, rekabetin artması, araştırmacı, üretici ve tüketiciler arasındaki iletişimin güçlenmesi ve istihdamın artması amacıyla düzenlenmektedir' dedi.

Fuarın 15 bin metrekarelik bir alan üzerinde kurulduğunu açıklayan Seyfi, 'Fuar 100 yerli ve 30 yabanci şirketin katılımıtla düzenlenmektedir' diye belirtti.

Yabancı firmaların Türkiye, Almanya, Çin, Japonya, Güney Kore ve İtalya'dan geldiğini kaydeden Seyfi, bu firmaların otomotiv parçaları, lastik, teknik hizmetler, bakım cihazları gibi sektörlerde faaliyet gösterdiğini bildirdi.

Seyfi'nin açıklamasına göre 19. Uluslararası Meşhed Otomotiv Parçaları ve Bağlı Sanayi Fuarı, faaliyetinin devam edeceği 6 Eylül'e kadar ziyaretçilerini bekliyor.

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