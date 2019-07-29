İran’ın Sarahs Gümrüğü'nden mal ihracatı %280 arttı

İRNA’ya konuşan Rezevi Horasan Gümrük Denetçisi Umit Cihanhah, yılın ilk üç ayında Sarahs’tan 12 milyon 247 bin dolar değerinde malın yurt dışına ihraç edildiğini söyledi.

Bu dönemde Sarahs sınırından yurt dışına ihracatı yapılan başlıca ürünlerin çimento, cam, benzin, plastik malzemeler, salça, profil, bisküvi, mermer, yol inşaat makinaları gibi ürünlerin oluşturduğuna dikkati çeken Cihanhah, ihracat piyasalarının Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızıstan gibi Orta Asya ülkeleri olduğunu açıkladı.

Cihanhah ayrıca bu dönemde Rezevi Horasan'ın tüm gümrük sınır pazarlarından 956 bin ton ağırlığında 408 milyon değerinde malın ihraç edildiğini kaydederek, bu konuda geçen yılın aynı dönemine kıyasla %62 artış yaşandığını bildirdi.

Rezevi Horsan ilinde Lütfabad, Sarahs, Bacgiran, Doğarun ve Meşhed’de beş gümrük ve Taybad ile Bacgiran'da 2 sınır çarşısı bulunuyor.

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