Irakçi: Netanyahu'nun küstahça sözleri bölgedeki barış ve güvenliğe yönelik bir tehdittir

Seyyid Abbas Irakçi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD-Siyonist planı olan Gazze halkının zorla göç ettirilmesi ve başka ülkelere sürülmesini, Filistin'i yok etme sömürgeci planının tamamlanması yönünde bir adım olarak nitelendirdi ve uluslararası toplumun bu komploya karşı çıkmak ve mücadele etmek için kararlı bir şekilde harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, Siyonist rejimin Başbakanı'nın Filistin devletinin Arap topraklarında kurulmasına ilişkin küstahça sözlerine değinen Irakçi, bu sözleri işgalci rejimin benzeri görülmemiş azgınlığının bir göstergesi ve bölgedeki barış ve güvenliğe yönelik bir tehdit olarak nitelendirerek kınadı.

Irakçi, İslam ülkeleri dışişleri bakanlarıyla yaptığı istişarelere ve onların ABD ile Siyonist rejimin Filistin'i yok etme planına karşı İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ciddi bir şekilde harekete geçmesine verdiği desteğe değinerek, uluslararası toplumun özellikle bölge ülkeleri ve İslam dünyasının soykırımın normalleştirilmesini ve işgalci rejimin hukuk tanımazlığını önlemek için acil önlemler alması gerektiğini belirterek bu doğrultuda, İslam İşbirliği Teşkilatı bakanlarının bu konuyu görüşmek üzere olağanüstü bir toplantı yapmasının gerekli olduğunu ifade etti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Filistinlilerin Gazze'den başka ülkelere zorla göç ettirilmesine yönelik herhangi bir plana kesin bir şekilde karşı çıkma konusundaki değişmez tutumunu vurgulayarak, İran'ın bu komploya karşı ortak bir tutum sergilenmesi için İslam İşbirliği Teşkilatı bakanlarının toplantısının düzenlenmesi önerisine destek verdi.

Prens Faysal bin Ferhan, bu telefon görüşmesinde ayrıca ikili ilişkilerin geliştirilmesinin ve bölgesel meseleler hakkında istişarelerin sürdürülmesinin önemine değindi ve bu durum İran tarafından memnuniyetle karşılandı.