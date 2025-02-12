Pezeşkiyan: Gazze’de 50 binden fazla masum insanı şehit ediyorlar, sonra insan haklarından bahsediyorlar

Mesud Pezeşkiyan, dördüncü eyalet gezisinin ilk programında Buşehr halkı ile bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada, İran düşmanlarının devrimin ilk günlerinden itibaren ülkemize karşı komplo, savaş ve darbe peşinde olduklarını belirterek “İnsan hakları, barış ve huzur iddiasında bulunanlar, bizzat kendileri terör yapıyor. Ülkemizde 18 bin kişiyi terörle hedef aldılar, ama yalancılıkla bizi terörist olmakla suçluyorlar" dedi.

Pezeşkiyan devamında “ABD Başkanı yayınladığı bir talimatta bizi terörist ilan etti ve bölgenin düzenini bozduğumuzu iddia etti. Ancak aynı kişiler bizim gençlerimizi, bilim insanlarımızı, yetkililerimizi, cumhurbaşkanlarımızı ve cuma imamlarımızı terör ettiler ve sonra da bizi terörist olarak adlandırıyorlar. İnsan hakları, insanlık, barış ve huzurdan bahsedenler, İsrail’e silah vererek bombalamasına ve terör yapmasına zemin hazırlıyorlar, sonra da bölgenin güvenliğini sağladıklarını iddia ediyorlar,” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ayrıca “Bizim misafirimiz olan İsmail Haniye, cumhurbaşkanlığı yemin töreninden sonra suikaste uğradı. Gazze’de 50 binden fazla masum insanı şehit ettiler, sonra da bize terörist diyorlar. Bize silah, mühimmat ve füze sahibi olmayın diyorlar ki İsrail, Gazze’yi bombaladığı gibi gelip ülkemizi de bombalasın ve gitsin” dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan “Mikrofona çıkıp bizimle müzakere etmek istediklerini söylüyorlar, ama diğer taraftan tüm yolları kapatıyor ve bize diz çöktürmek için her türlü kararı alıyorlar. Dünyayı İran ile ticaret yapmamaları konusunda tehdit ediyorlar ama bir yandan da müzakere edelim diyorlar. Eğer gerçekten müzakere etmek istiyorsanız neden bu şekilde hareket ediyorsunuz?” diye sordu.

Devamında ise, “Bölgedeki varlığınızın sebebi nedir ki biz sizin güvenliğinizi bozuyor olalım? Siz bizim bölgemize geldiniz, insanları terör ediyor ve yok ediyorsunuz, sonra da güvenlikten bahsedip bize terörist diyorsunuz,” ifadelerini kullandı.

Son olarak, “Eğer biz İran milleti olarak el ele verirsek, ülkemizi güçlü bir şekilde inşa ederiz. Bizi tehdit ediyorlar çünkü dünyaya bağımlı olduğumuzu düşünüyorlar. Oysa şehadet, yöneticilerimiz, liderlerimiz ve Allah adamları için baldan tatlıdır. İran’ı ve İranlıyı korkutamazsınız. İranlı, hiçbir tehdide boyun eğmez ve teslim olmaz. Biz hiçbir ülke ile savaş peşinde değiliz, tüm komşularımızla dostane ilişkiler kurduk. Onlar bizim kardeşlerimiz ve bacılarımızdır, hepsi Müslümandır ve onlarla samimi ilişkiler içinde olacağız” dedi.