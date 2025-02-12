Pezeşkiyan: İran her zaman Türkmenistan ile ilişkileri geliştirilmek istemiştir

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bugün Türkmenistan Dışişleri Bakanı Reşit Ovezgeldiyeviç Meredov ile yaptığı görüşmede, İran İslam Cumhuriyeti'nin komşularıyla iyi ilişkiler kurma konusundaki temel politikasını vurguladı. Ayrıca, Türkmenistan’ın Milli Lideri ile yaptığı son telefon görüşmesine atıfta bulunarak, Türkmenistan hükümetiyle daha fazla iş birliği alanlarını değerlendirmek ve ortak projelerin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi önündeki engelleri kaldırmak için ilgili yetkililere talimat verdiğini belirtti.

Pezeşkiyan, yakında Tahran’da düzenlenecek Hazar Denizi kıyısındaki ülkelerin Başbakanlar Zirvesi'ne de değinerek, İran İslam Cumhuriyeti’nin, Hazar kıyısındaki ülkeler arasında barış, dostluk ve iyi komşuluk temelinde ilişkileri geliştirmek istediğini vurguladı. Ayrıca, yaklaşan zirvede iş birliğinin geliştirilmesine yönelik somut çözümler bulunmasının ele alınacağını ifade etti.

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov ise görüşmede, Türkmenistan’ın Milli Lideri ve Cumhurbaşkanı’nın sıcak selamlarını Dr. Pezeşkiyan’a iletti. İran ve Türkmenistanlı şirketler arasındaki ulaşım ve enerji gibi çeşitli alanlardaki ortak projeler ve iş birliği anlaşmalarına değinerek, iki ülke arasındaki iş birliğinin her alanda geliştirilmesini talep etti.

Ayrıca, İran ve Türkmenistan arasında düzenlenen Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu'na atıfta bulunarak, bu komisyonun düzenlenmesinin iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını umduğunu belirtti. Türkmenistan hükümeti için iki ülke arasındaki ilişkilerin büyük önem taşıdığını vurgulayan Meredov, her alanda iş birliğini artırmak istediklerini söyledi.

Türkmenistan Dışişleri Bakanı, İran Cumhurbaşkanı’nı, Türkmenistan’da düzenlenecek Uluslararası Barış ve Güven Konferansı'na katılmaya davet etti. Karşılıklı olarak, Türkmenistan hükümetinin de Hazar Denizi kıyısındaki ülkelerin zirvesine katılmak üzere Tahran’a üst düzey bir heyet göndereceğini duyurdu.