Pezeşkiyan: 10 Şubat'ta halkın destansı katılımı, milletin hizmetkarlarının adımlarına güç kattı

Mesud Pezeşkiyan, bu mesajında, İslam Devrimi'nin 46. yıl dönümünü kutlamak amacıyla düzenlenen büyük milli törene sabırlı ve gözü kulağı açık İslami vatan halkının coşkulu ve destansı katılımına teşekkür ederek "Milli birlik ve uyumun kalıcı örneklerini yaratmak ve İslami devrim ile İslam Cumhuriyeti sisteminin halk tabanını bir kez daha göstermek, kalpleri aydınlattı ve milletin hizmetkarlarının adımlarına güç ve dinamizm kattı. Bir kez daha kış, baharın rengini aldı ve büyük umutlar filizlendi." vurgusunda bulundu.

Pezeşkiyan mesajının devamında "Bugün milli vifak hükümeti, siz bilinçli milletin ülkenin siyasi ve sosyal sahnelerindeki varlığına dayanarak, yüce İmam Humeyni'nin (ra) yüksek düşüncelerinden ve liderlik Makamı'nın (Allah onu korusun) bilgece rehberliğinden ilham alarak, tüm zorluk ve engellere rağmen, siz sevgili ve fedakar İran halkına daha fazla hizmet etmek için ciddi bir kararlılık taşımaktadır. Tüm halkın ve grupların yardımı ve katılımıyla, ülkenin kalkınması ve ilerlemesi ile halkın refahı ve huzuru için etkili adımlar atmayı umuyoruz." ifadesinin de altını çizdi.