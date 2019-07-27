27 Temmuz 2019 - 22:26
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İranlı fotoğrafçı Tacikistan'da düzenlenen Uluslararsı Tacik Fotoğraf Sanat Festivali'nin en iyi katılımcısı seçildi

İranlı fotoğrafçı Tacikistan'da düzenlenen Uluslararsı Tacik Fotoğraf Sanat Festivali'nin en iyi katılımcısı seçildi

Ahvaz, IRNA- Tacikistan’da düzenlenen Uluslararsı Tacik Fotoğraf Sanat Festivalinde İranlı fotoğrafçı Babek Mehr Afşar yüksek performans gösterdi.

2019 Uluslararası Tacik Fotoğraf Sanat Festivali Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Dünya Küresel Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) iş birliği ile çeşitli alanlarda düzenlendi.

İki İranlı fotoğrafçı İhsan Murtezevi ve Emirrıza Fahri de fotoğraf fuarında Onur Ödülü kazandı.

Ayrıca, İran'ın Huzistan ilinden bu festivale katılan Emir Zemzem, Muhammedmehdi Ameli, Mehnuş Urek ve Sara Ferzan gibi diğer sanatçılarının fotoğrafları da sergilendi.

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