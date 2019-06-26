Van Gölü'nden Urmiye Gölü'ne su transferi çevre sorunlarına neden olmaz

Urmiye Gölü'ne su transferi ile ilgili düzenlenen toplantıda konuşan BM Cenevre Ofisi'nde ilk İran STK kurucusu Ferhad Afşar, bu araştırma projesinin İran hükümeti tarafından net olarak araştırılmadığı için reddedildiğine işaret ederek, 'Halihazırda Batı Azerbaycan Valisi bu projenin uygulanması için Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşme sözü vermiştir' diye konuştu.

Türk tarafı ile İran Dışişleri Bakanlığı'nın Van Gölü'nden Urmiye Gölü'ne su transferi projesine sıcak baktıklarının altını çizen Afşar, şimdiki koşullarda bu projenin duraksamasının bir anlam içermediğini kaydetti.

Türkiye'nin bu transfer hattı boyunca bir hidroelektrik santralin inşa edilerek, elde edilen enerjinin kendilerine verilmesini istediğine dikkati çeken BM Cenevre Ofisi'nde ilk İran STK kurucusu Afşar, 'Türkiye üretilen enerji karşılığında, transfer projesinin bütün icraatlarını yerine getirmeyi kabul etmiştir' değerlendirmesinde bulundu.

Van Gölü'nde Urmiye Gölü'ne su transferi projesinin bir yıl içinde hayata geçirilebileceğini belirten Afşar, projenin 3 yıl içinde Urmiye Gölü'nü kurtararak, İran, Türkiye ve Irak'ın karşılaşabileceği çevre sorunlarını ortadan kaldırabileceğini sözlerine ekledi.

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