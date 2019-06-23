23 Haziran 2019 - 12:03
Journalist ID: 1941
News Code 83365735
0 Persons

Afganlar Tebriz halknıın davranışından çok memnun

Afganlar Tebriz halknıın davranışından çok memnun

Tebriz, IRNA- Tebriz'in 6 bin kapasiteli Purşerifi Stadı'nda Afganistan ile Japonya arasında oynanan Asya 20 Yaş Altı Futsal Şampiyonası final maçını İran'da yaşayan 4 bin Afgan izledi. Afganlar Tebrizlilerin ev sahipliğinden gayet memnun olduklarını dile getirdi.

Dün Doğu Azerbaycan ilinin merkezi Tebriz'de düzenlenen Asya 20 Yaş Altı Futsal Şampiyonası'nın finalinde Afganistan ile Japonya karşı karşıya geldi. Japonya bu maçtan galip ayrılarak Asya şampiyonu oldu.

Final maçını yakından izlemek için İran'ın dört bir yanından Tebriz'e gelen 4 bine yakın Afgan taraftar, Tebriz halkı ile şampiyonada katkısı bulunan herkesin davranışından memnun olduklarını belirttiler.

Tebriz halkının sosyal medyada çıkan söylenti ve yalan haberlere rağmen onlarla dostça ve kardeşçe davrandığının altını çizen İran'da yaşayan Afganlar, bu şehirde her hangi bir sorun ve engelle karşılaşmadıklarını ifade ettiler.

yorumunuz

You are replying to: .
1 + 3 =