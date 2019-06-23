Afganlar Tebriz halknıın davranışından çok memnun

Dün Doğu Azerbaycan ilinin merkezi Tebriz'de düzenlenen Asya 20 Yaş Altı Futsal Şampiyonası'nın finalinde Afganistan ile Japonya karşı karşıya geldi. Japonya bu maçtan galip ayrılarak Asya şampiyonu oldu.

Final maçını yakından izlemek için İran'ın dört bir yanından Tebriz'e gelen 4 bine yakın Afgan taraftar, Tebriz halkı ile şampiyonada katkısı bulunan herkesin davranışından memnun olduklarını belirttiler.

Tebriz halkının sosyal medyada çıkan söylenti ve yalan haberlere rağmen onlarla dostça ve kardeşçe davrandığının altını çizen İran'da yaşayan Afganlar, bu şehirde her hangi bir sorun ve engelle karşılaşmadıklarını ifade ettiler.