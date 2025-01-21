Devrim Lideri "İlerleme Öncüleri Ulusal Etkinliği" fuarını ziyaret etti

"Halkın Katılımıyla Üretim Atılımı" yılı kapsamında, özel sektörün yetenekleri ve başarıları sergilenen "İlerleme Öncüleri" Ulusal Etkinliği, 21 Ocak 2025 Salı günü, İmam Humeyni (r.a.) Hüseyniyesi’nde, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamaney'in son başarılar ve özel sektörün yetenekleri fuarını ziyaret etmesiyle başladı.

Bu etkinliğin devamında, 22 Ocak 2025 Çarşamba sabahı, üreticiler ve özel sektörün aktivistleri, İmam Humeyni (r.a.) Hüseyniyesi’nde İslam Devrimi Lideri ile bir araya gelerek görüşlerini paylaşacaklar. Ayrıca bazı özel sektör ekonomi temsilcileri, etkinlikte görüş ve düşüncelerini sunacak

1990'lı yıllardan itibaren, ülkenin özel sektörünün ekonomiye katkılarıyla ilgili yıllık ziyaret ve etkinlikler, Devrim Lideri’nin katılımıyla düzenleniyor.

Geçen yıl da Ayetullah Hamaney, bu sektörün ilerlemelerini ve yeteneklerini takdir etmiş ve bu başarıların halkla paylaşılmasının gerekli olduğunu vurgulamıştı.