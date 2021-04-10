Nükleer teknoloji, İran'ın gücünün bileşenlerindendir

İnstagram hesabından açıklamada bulunan Vaizi, 'Nnükleer teknoloji günümüzde İran'ın gücünün bileşenlerinden biri haline gelmiş ve uluslararası arenada yaygara koparanların bütün garezli propagandalarına karşın bu güç, tam şeffaflık ve yasallıkla sağlanmıştır' mesajını paylaştı.

Ülkedeki bazı insanların önyargılı veya bilgisizce, Nükleer Anlaşma sonucunda ülkenin nükleer endüstrisinin dururulduğunu iddia ettiği zamanların olduğuna dikkati çeken Vaizi, 'ABD'nin Nükleer Anlaşma'dan yasa dışı olarak çekilmesinin ardından devletimiz, bu anlaşmada azaltılmış veya askıya alınmış olan nükleer programın bazı yönlerini açık mekanizmalar aracılığıyla yeniden canlandırmaya karar verdi' diye yazdı.

Atom Enerjisi Kurumu'nun katkılarıyla bu işin çok kısa sürede yapıldığını ifade eden Vaizi, 'Bazı açılardan ülkenin nükleer faaliyetleri çok kısa zamanda Nükleer Anlaşma öncesi seviyeye ulaştı. Bu stratejik güç, şüphesiz Atom Enerjisi Kurumu'ndaki bilim adamlarımızın değerli çabalarından kaynaklanmaktadır' diye ekledi.

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