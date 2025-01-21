Filistin halkını destekleyen cephelere teşekkür: Asla yenilmeyeceğiz

Ebu Mucahid, İRNA’ya verdiği röportajda, destekçi cephelerin Filistin halkı ve direnişine büyük bir etki ve katkı sağladığını ifade etti ve direniş ekseninin Filistin halkının yanında durarak sergilediği tarihi dayanışmanın unutulmayacağını ve bu süreçte Filistin halkının dostunu düşmanından bir kez daha ayırt ettiğini belirtti.

Ebu Mucahid, “Gerçek Vaat 1 ve 2 Operasyonları, İran İslam Cumhuriyeti’nin diplomatik desteği, Hizbullah’ın 8 Ekim’de savaşın ikinci gününden itibaren gerçekleştirdiği operasyonlar, Irak direnişinin insansız hava araçları ve füzeleri, Yemen’in hipersonik füzeleri ve insansız hava araçları ile Kızıldeniz’de Siyonist rejim destekçilerine yönelik deniz taşımacılığı yasağı, Filistin halkının direniş ve kararlılığını sürdürmesinde büyük bir destek sağladı.” dedi.

Buraym, Filistin direnişi ve destekçilerinin yaptıklarının, geçmişteki Arap ve İslam ordularının savaşlarda gerçekleştirdiklerinden çok daha ileri olduğunu vurguladı.

Ebu Mucahid, bazı İslam ve Arap ülkelerinin bu savaşta Filistin’i yalnız bıraktığını ifade ederek, “Bazı halklar destek sağladı, ancak tüm bu destekler Yemen halkının haftalık gösterilerde ortaya koyduğu dayanışmanın yerini tutamaz.” dedi.