Ordu Komutanı: Ülke sınırlarının kapatılması uluslararası anlaşmalara uygundur

Tahran, İRNA- İran İslam Cumhuriyeti Ordusunun kara kuvvetleri komutan yardımcısı, sınırı kapatma planının uygulanmaya başlanmasından bu yana doğu sınırlarına 25 kilometrelik duvarlar döşendiğine işaretle "Ülkemizin iç sınırlarının kapatılması, tüm uluslararası anlaşmalara göre izin verilen ve yasal bir uzmanlık eylemidir." dedi

İRNA' ya konuşan Tuğgeneral Emir Nozer Nemati " İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun kara kuvvetleri, sınır muhafızlarıyla birlikte ülkenin doğu, batı, güneybatı ve kuzeybatı sınırlarına yaklaşık 1.600 kilometre mesafede istikrarlı güvenlik sağlamayı başardı." açıklamasında bulundu Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcısı sözlerinin devamında "Sınırların kapatılması konusuna ilişkin olarak silahlı kuvvetler, komuta hiyerarşisinin benimsediği tedbirler ve nizamın diğer unsurlarının desteğiyle, sınırların kapatılmasını gündemine aldı" diye ekledi.