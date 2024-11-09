Ordu Komutanı: Ülke sınırlarının kapatılması uluslararası anlaşmalara uygundur

İRNA' ya konuşan Tuğgeneral Emir Nozer Nemati " İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun kara kuvvetleri, sınır muhafızlarıyla birlikte ülkenin doğu, batı, güneybatı ve kuzeybatı sınırlarına yaklaşık 1.600 kilometre mesafede istikrarlı güvenlik sağlamayı başardı." açıklamasında bulundu
Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcısı sözlerinin devamında "Sınırların kapatılması konusuna ilişkin olarak silahlı kuvvetler, komuta hiyerarşisinin benimsediği tedbirler ve nizamın diğer unsurlarının desteğiyle, sınırların kapatılmasını gündemine aldı" diye ekledi.
yorumunuz