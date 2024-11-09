İranlı öğrenciler Endonezya'nın Dünya Buluş Yarışması'nda 5 altın madalya kazandı

Mehdi Reşidi Cihan, bugün yaptığı açıklamada "5 Kasım'da başlayan ve 6 gün sürecek olan 2024 Endonezya Dünya Bilim ve Buluş Yarışması hakkında " Teknik ve mühendislik, kimya ve nanoteknoloji, biyoteknoloji ve çevre, enerji mühendisliği, fizik ve astronomi, yapay zeka ve teknoloji, sosyal bilimler, eğitim ve eğitim teknolojileri gibi sekiz alanda 24 ülkeden bin 98 takımın katılımıyla düzenleniyor." bilgisini paylaştı.

Yarışmaların bu turunun hem yüz yüze hem de çevrimiçi bölümlerde yapıldığını açıklayan Reşidi " İran bu müsabakalara üç takım ile yüz yüze iki takım ile de çevrimiçi şeklinde katıldı." dedi.

İranlı öğrencilerin bilimsel ekiplerinin başkanı sözlerinin devamında "Bu yarışmaya katılan ülkeler arasında Endonezya, Malezya, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Rusya, Türkmenistan, Tayland, Vietnam, Güney Afrika, BAE, Hindistan, Hong Kong ve Çin yer aldı ki İranlı mucit öğrenciler 5 altın madalya ve 2 özel ödül kazanmayı başardı." dedi.