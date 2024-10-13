İran, Asya Kürek Şampiyonası'nı 6 madalya ile bitirdi

Asya Kürek Şampiyonası, 10-13 Ekim tarihlerinde Özbekistan'ın Semerkant şehrinde düzenlendi.

İran Milli Takımı, bu müsabakalara Mahsa Javer, Zeynep Nurozi, Kimya Zarei, Fatıma Mocallel ve Emir Hüseyin Mahmudpur olmak üzere 5 sporcu ile katıldı.

Şampiyonanın son gününde Emir Hüseyin Mahmudpur, erkekler hafif sıklet tek çifte finalinde Vietnam, Özbekistan, Kazakistan, Hong Kong ve Iraklı rakipleriyle karşılaştı ve 7:35.333 dakikalık süresiyle ikinci sırayı alarak gümüş madalya kazandı. Bu kategoride Iraklı sporcu altın, Vietnamlı sporcu ise bronz madalya kazandı.

İranlı son temsilciler, Kimya Zarei ve Fatıma Mocallel, kadınlar ağır sıklet iki çifte finalinde Singapur, Çin, Özbekistan, Hong Kong ve Kazakistanlı rakipleriyle karşılaştı. Yarışı 8:14.748 dakikada tamamlayarak üçüncü sırada yer aldılar ve bronz madalya kazandılar. Bu kategoride Çinli sporcular altın, Özbek sporcular ise gümüş madalya aldı.

Bu sonuçla birlikte İran takımı, Asya Kürek Şampiyonası'nı 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamladı.