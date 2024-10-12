Hizbullah, Siyonist rejimin 4 askeri üssünü imha etti

Hizbullah Hareketi, Siyonist düşman güçlerinin El Cerrah üssünde toplanma noktasını füzelerle hedef aldığını duyurdu.

"Zareit" Hizbullah'ın imha ettiği ikinci üs oldu.

Hizbullah hareketi ayrıca işgal altında bulunan Golan'daki "Soma" ve "Huma" üslerinin Hizbullah tarafından yerle bir edildiğini duyurdu.

Siyonist rejim ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güneyinin çeşitli bölgelerine geniş çaplı saldırılar başlattı ve bu saldırılar halihazırda devam ediyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın raporuna göre bu (Siyonist) rejimin saldırıları, geride yüzlerce şehit ve binlerce yaralı bıraktı.

Lübnan Hizbullah Hareketi bu ülkede sivillerin hedef alınması karşısında sessiz kalmadığı gibi işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki Siyonist mevzilere ve yerleşimlere yönelik çok sayıda operasyon gerçekleştirip geçtiğimiz günlerde ve saatlerde ise yüzlerce füze atarak Siyonist rejimin mevzilerini füze yağmuruna tuttu.