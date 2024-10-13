Uluslararası Af Örgütü, İsrail rejiminin suç teşkil eden eylemlerinden endişe duyuyor

Callamard, sosyal medya platformu LinkedIn'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere yönelik eşi benzeri görülmemiş saldırısı, bu bölgedeki sivil nüfusa korkunç kayıplar yaşattı. Ölümler, yaralanmalar, hayati altyapının büyük ölçüde tahrip edilmesi, şehirlerin yıkılması ve bölge sakinlerinin zorunlu olarak yerlerinden edilmesine yol açtı." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri, Siyonist rejimin Lübnan'a yönelik son vahşi saldırılarına atıfta bulunarak, örgütün şu anda İsrail rejiminin Gazze'deki insanlık dışı ve vahşi yaklaşımlarını Lübnan'da da uygulamaya çalışmasından büyük endişe duyduğunu vurgularken, Siyonist rejimin suç teşkil eden ordusunun Gazze'ye saldırısının başından itibaren izlediği bu yaklaşım hala devam ettiğini bildirdi.