13 Eki 2024 11:19
Journalist ID: 5446
News ID: 85626188
T T
0 Persons

Ekler

Uluslararası Af Örgütü, İsrail rejiminin suç teşkil eden eylemlerinden endişe duyuyor

13 Eki 2024 11:19
News ID: 85626188
Uluslararası Af Örgütü, İsrail rejiminin suç teşkil eden eylemlerinden endişe duyuyor

Tahran, İRNA - Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnès Callamard: İsrail'in Gazze'de uyguladığı yaklaşımı bu kez Lübnan'da tekrarlamaya çalışmasından son derece endişeliyiz. Bu yaklaşım, sivil halk üzerinde eşi benzeri görülmemiş zararlar yarattı.

Callamard, sosyal medya platformu LinkedIn'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere yönelik eşi benzeri görülmemiş saldırısı, bu bölgedeki sivil nüfusa korkunç kayıplar yaşattı. Ölümler, yaralanmalar, hayati altyapının büyük ölçüde tahrip edilmesi, şehirlerin yıkılması ve bölge sakinlerinin zorunlu olarak yerlerinden edilmesine yol açtı." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri, Siyonist rejimin Lübnan'a yönelik son vahşi saldırılarına atıfta bulunarak, örgütün şu anda İsrail rejiminin Gazze'deki insanlık dışı ve vahşi yaklaşımlarını Lübnan'da da uygulamaya çalışmasından büyük endişe duyduğunu vurgularken, Siyonist rejimin suç teşkil eden ordusunun Gazze'ye saldırısının başından itibaren izlediği bu yaklaşım hala devam ettiğini bildirdi. 

0 Persons

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .