İran, Siyonist rejimini cezalandırmak ve hesap verebilir kılmak için tüm kapasitesini kullanacak

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, ülkemizin Lübnan'daki askeri danışmanı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın 27 Eylül 2024'te Cuma akşamı İsrail'in terörist hava saldırısında Lübanan Hizbullah Hareketi eski sekreteri Şehit Seyid Hasan Nasrallah ile birlikte şehadet makamına nail olması ardından bir bildiri yayınladı.

Dışişleri bakanlığın yayınladığı bildirinin tam metni:



"Bismillahirrahmanirahim



İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, bir kez daha 27 Eylül 2024 tarihinde Siyonist rejim tarafından Beyrut'taki yerleşim yerlerinin bombalanması sırasında büyük komutan Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın şehadetini İslam İnkılabı Lideri'ne, aziz İran milletine ve dünyanın diğer özgür insanlarına ve şehidin değerli ailesine başsağlığı dileyerek o yüce şehidin ruhunu selamlıyoruz.

Siyonist rejimin ortaya çıkışından bu yana işlediği cinayetlerin tüm tarihi, bu rejimin saldırılarına ve suçlarına karşı taviz verilmesinin onun daha vahşi hale gelmesine ve daha fazla suç işlemesine neden olduğunu göstermektedir.

Bu üst düzey İranlı askeri yetkiliye suikast, yasadışı bir eylem ve affedilemez bir suçtur ve kuşkusuz İran İslam Cumhuriyeti, Siyonist rejimi bu suçun işlenmesinden sorumlu tutmak ve cazalandırmak için tüm kapasitelerini kullanacaktır.