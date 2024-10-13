Kalibaf: Siyonist rejimle siyasi ve ekonomik işbirliği durdurulmalı

Kalibaf, bugün Cenevre’de devam eden İslam Ülkeleri Parlamentolar Birliği toplantısında yaptığı konuşmada, "Bu soru, hepimizin düşünmesi gereken en temel sorudur ve cevabı içinde barındırır. Sahte İsrail rejimi, tüm maskelerini çıkararak Müslümanlara karşı açıkça suç işlemektedir. Bu sadece Gazze veya Lübnan’da gerçekleşen bir durum değildir. Gasıp İsrail, İslam topraklarında bu tür suçları tekrar etmek için büyük bir plan yapmıştır ve ABD ile bazı Batılı ülkelerin tam desteğiyle, İslam dünyasının herhangi bir yerinde istediği suçu işleyip cezasız kalmayı amaçlamaktadır." dedi.

Kalibaf, "İslam dünyası, bu kötülüğün topraklarına yayılmasını seyredecek mi?" sorusunu sorarak, "İslam dünyasının özgür insanlarının ve mücahitlerinin buna izin vereceğini düşünmüyorum. O gün asla gelmeyecek." şeklinde konuştu.

Kalibaf, bölgedeki İsrail karşıtı direnişin İslam ümmetinin desteğine ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Siyonist düşman, lanetli tarihinin en zayıf dönemini yaşamaktadır ve biz, bu tarihi kötülüğe bölgemizde son vermek için benzersiz bir konumdayız." dedi.

Kalibaf, "İsrail, tarihte eşi benzeri görülmemiş zayıflıklarını saldırgan tavırlarının arkasına saklayarak ümmetin birliğini engellemeye çalışıyor. Siyonistler, İslam dünyasında korku ve ayrılık tohumları ekmeye bel bağlamış durumdalar. Cesur olmamız ve birbirimizin arkasında durmamız yeterlidir; o zaman Siyonizm adı verilen bu suçlu yanılsaması sonsuza dek sona erecektir." ifadelerini kullandı.

Kalibaf, İslam ümmetinin, bu çocuk katili rejimin durdurulması için Amerika’ya karşı birleşik ve etkili bir baskı uygulaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, "İsrail rejiminin hayati damarları şu anda İslam ümmetinin kontrolündedir. Eminim ki Allah, Lübnan ve Filistin’deki mazlumların ve mücahitlerin kanını bereketlendirecek ve İslam dünyası İsrail’siz tatlı günlerin tadını çıkaracaktır." dedi.