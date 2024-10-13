İran İslam Cumhuriyeti BM Temsilciliği, cumartesi gecesi yerel saatle Washington Post'un, işgalci rejimin sahte belgeleri ve Hamas'ın İran'dan 500 milyon dolar talep ettiği iddialarına dair sorusuna yanıt vererek, "Biz İsrail rejimini insanlık karşıtı bir suç rejimi ve yalancı olarak görüyoruz. Onların hayallerine itibar etmiyoruz. Onlar yalan propagandası, sahte belge üretme ve aldatıcı psikolojik operasyonlar konusunda uzun bir geçmişe sahipler." ifadelerini kullandı.
İran BM Temsilciliği'nden İsrail rejiminin Hamas ve Tahran hakkında yaptığı yalan propagandalara ve psikolojik operasyonlara yanıt
13 Eki 2024 09:51
News ID: 85626029
New York, İRNA- İran Birleşmiş Milletler Temsilciliği, işgalci İsrail rejiminin, Hamas'ın İran'dan 500 milyon dolar talep ettiğine dair iddiaları ve sahte belgeler üzerine yaptığı açıklamalara cevaben, "Biz İsrail rejimini insanlık karşıtı bir suç rejimi ve yalancı olarak görüyoruz ve onların hayallerine itibar etmiyoruz." dedi.
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