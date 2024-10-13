İran Rusya’ya balistik füze vermedi / Avrupa başka bir hikâye bulsun

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçı, sosyal medya platformu X'teki kişisel hesabında, Josep Borrell ve Enrique Mora ile yaptığı görüşmelerde bazı hususları dile getirdiğini yazdı.

Erakçı, "İran ve Rusya arasındaki askeri işbirliği yeni değil ve Ukrayna krizinden önceye dayanıyor. Ayrıca, bazı Avrupalılar İsrail rejimine çeşitli gelişmiş silahlar sağladı ve İran’a karşı askeri operasyonlara hevesle katıldılar." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı ayrıca, ABD’nin maksimum baskı politikasının devam ettiğini ve Avrupa’daki ekonomik kuruluşların tamamen ABD Hazine Bakanlığı’nın talimatlarına uyduğunu belirtti.

Erakçı, sözlerini tekrarlayarak, "Rusya’ya balistik füze sağlamadık. Eğer Avrupa, İsrail'in şantajına boyun eğmek için bir bahane arıyorsa, başka bir hikâye bulsun." dedi.