Erakçi: Bölge alarm durumunda / İran hem savaşa hem barışa hazır

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Bağdat'ta Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile yaptığı görüşme ve konuşmanın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında " Bölgemiz şu anda çok tehlikeli meydan okumalarla karşı karşıya ve alarm durumunda. Bu nedenle, özellikle Irak’taki dostlarımızla yakın istişareler ve görüş alışverişinde bulunmamız gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

Erakçi, önemli ikili, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında sürekli istişarelerde bulunduklarını ve iki ülke arasında birçok ziyaretin gerçekleştiğini belirterek, son ziyarette İran Cumhurbaşkanı Sayın Dr. Pezeşkiyan'ın Bağdat’a geldiğini ve çeşitli şehirlere gittiğini hatırlattı.

Erakçi, bölgenin alarm durumunda olduğunun altını çizerek, çatışma ve gerilim olasılığının çok yüksek olduğunu ve bunların hepsinin kökeninde Siyonist rejimin Gazze'den başlayarak Lübnan'a kadar uzanan zulümleri olduğunu söyledi. Bu durumun bölgedeki diğer ülkelere de yayılma ve bölgeyi çok tehlikeli bir durum ile geniş çaplı bir savaşa sürükleme olasılığının bulunduğunu ifade eden Bakan, Siyonist rejimin saldırılarına karşı koyulması gerektiğini ve Gazze ile Lübnan halkına yönelik savaşın, çatışmaların ve saldırıların durdurulması gerektiğini vurguladı.

İran İslam Cumhuriyeti'nin gerilimi, çatışmayı ve savaşı artırmak istemediğini, ancak her duruma hazırlıklı olduğunu belirterek İran'ın hem savaşa hem barışa hazır olduğunu ve bu tutumun İran İslam Cumhuriyeti'nin kararlı duruşu olduğunu ifade etti.

Erakçi ayrıca, tamamen savaş durumu için hazırlıklı olduklarını, savaştan korkmadıklarını ancak savaşı istemediklerini ve Gazze ile Lübnan'da adil bir barış için çaba göstereceklerini belirtti.

Bakan Erakçi ayrıca bu konuda bölgedeki dostları, özellikle de Irak ile aynı görüşte olduklarını ve Siyonist rejimin saldırılarının bir an önce durdurulması ve ateşkesin sağlanması gerektiğine inandıklarını ifade etti.