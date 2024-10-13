İran, Şehit Süleymani suikastının faillerinin cezai takibini kararlılıkla sürdürüyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî Hamane sosyal medya platformu X'teki kişisel hesabında, Şehit Süleymani'nin suikastını büyük bir suç olarak nitelendirdi ve İran halkının ve bölgenin bu suçu asla affetmeyeceğini ve unutmayacağını vurguladı.

Hamane, bu suikastın Birleşmiş Milletler tarafından da yasa dışı bir eylem ve keyfi bir cinayet olarak tanındığını, bu durumun hem ABD hükümetine uluslararası sorumluluk yüklediğini hem de faillerin bireysel cezai sorumluluğunu doğurduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran'ın bu suikastın faillerini cezai takibe alma hakkını kararlılıkla sürdürdüğünü ve bu bağlamda dava sürecinin Tahran'daki bir mahkemede devam ettiğini yineledi.

Bekaî, ABD'deki başkanlık adayları veya yetkililerin İran'a karşı siyasi ve seçim amaçlı olarak dile getirdikleri asılsız iddiaların, İran'ın iç mahkemelerdeki dava sürecini ve gerektiğinde uluslararası mahkemelerde dava açma kararlılığını etkilemeyeceğini vurguladı.