9 Eki 2024 12:08
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Hizbullah'tan Hayfa ve Leviathan Gaz sahasına füze saldırısı / "Davud'un Sapanı" sistemi devrede + video

9 Eki 2024 12:08
News ID: 85622649
Hizbullah'tan Hayfa ve Leviathan Gaz sahasına füze saldırısı / "Davud'un Sapanı" sistemi devrede + video

Tahran, İRNA- Hizbullah, bu sabah Hayfa bölgesi ve çevresi ile işgal altındaki toprakların kuzeyinde bulunan Leviathan gaz platformunu füzelerle hedef aldı.

İsrail rejimi medyası, Hizbullah tarafından en az 10 füze fırlatıldığını ve bu saldırıların ardından Hayfa'dan Kesariya'ya kadar olan bölgede sirenlerin çaldığını bildirdi.

İsrail rejimi kanalı Kanal 14 televizyonu, Lübnan'dan Hayfa bölgesine atılan iki füzeyi durdurmaya çalışmak için "Davud'un Sapanı" adlı savunma sisteminin devreye girdiğini duyurdu.

Siyonist rejim merkezli Walla haber sitesi ise Hizbullah'ın bu sabah İsrail rejiminin Leviathan gaz çıkarma platformuna füze fırlattığını bildirdi.

Hizbullah'ın bu operasyonu, İsrail'in Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesi ile Lübnan'ın güney ve Bekaa bölgelerine düzenlediği sürekli saldırılara karşılık olarak yapıldı.

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