İran'dan, İsrail rejiminin Suriye'deki Kızılay deposu terör saldırısına ilişkin Güvenlik Konseyi'ne mektup

Emir Said İrevani, Siyonist rejimin Suriye'deki Kızılay insani yardım deposuna yönelik terör saldırısına ilişkin Güvenlik Konseyi Başkanı Pascal Christian ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e yazdığı mektupta "İnsani yardıma yönelik bu menfur saldırı, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir ve insan hayatını kurtarmaya yönelik çabalara karşı yapılan korkunç bir eylemdir." ifadesine yer verdi.

İrevani mektubunda "Bu insani yardım tesisi, İran Kızılayı tarafından yalnızca yerinden edilmiş Lübnanlı sivillere ve İsrail rejiminin aralıksız ve acımasız saldırganlığının kurbanlarına hayati yardım sağlamak ve bu tür zulümlerden muzdarip olanları kurtarmak üzere kuruldu." ifadesine dikkat çekti.

"İran İslam Cumhuriyeti Kızılay'ı, bu insani yardım merkezini kurma niyetini Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne resmen bildirmişti. Buna rağmen merkezin tamamen insani hedeflerine rağmen bu barbar ve terör saldırısında tesisleri ve ekipmanları tamamen yok edildi." ifadelerini kullanan İran İslam Cumhuriyeti'nin BM'deki kıdemli diplomatı mektubunun devamında, "İran İslam Cumhuriyeti, Güvenlik Konseyi'nden bu menfur suçu mümkün olan en güçlü şekilde kınamasını ve Siyonist rejimin daha fazla ihlallerini önlemek için acil ve kararlı önlemler almasını talep etmektedir." ifadesinin altını çizdi.09:57