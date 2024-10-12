Kalibaf: İran milleti ve hükümetinin destekleyici mesajını Lübnan'a ileteceğim

Lübnan Meclis Başkanı'nın daveti üzerine bir heyetle Beyrut'a giden Muhammed Bakır Kalibaf, havalimanına girişi sırasında yaptığı konuşmada "Bu gezimin ardından Cenevre'ye gideceğim ama ondan önce, İran halkının, İslam Devrimi Lideri'nin ve İran yetkililerinin Lübnan halkına her zaman yanında olduğumuz mesajını iletmek için öncelikle Sayın Nabih Berri'nin davetini icabetle Beyrut'a gelmeyi tercih ettim."ifadesini kullandı.

İslami Şura Meclisi Başkanı konuşmasının devamında bu ziyaretin ardından Gazze ve Lübnan halkına yönelik zulmün mesajını vermek üzere Parlamentolararası Birlik toplantısına katılmak üzere Cenevre'ye gideceğine işaretle "Bu toplantıya katılanlara uluslararası alanda mazlumlara, Lübnan ve Filistin halkına destek olma görevmizi yansıtmak için Cenevre'ye gidiyorum." ifadesine dikkat çekti.

Parlamentolararası Birlik toplantısına katılmak üzere Cenevre'ye gidecek olan İslami Şura Meclisi Başkanı Kalibaf, İsviçre'ye gitmeden önce Lübnanlı yetkililerle görüşmek ve direniş hareketine ve Siyonist rejimin suçlarına karşı duran bu ülke halkına desteğini duyurmak için Beyrut havaalanına giriş yaptı.