İran, Seyyid Hasan Nasrallah'a yönelik suikast sonrası BM Güvenlik Konseyi'nden acil toplantı talep etti

İran'ın BM Daimi Temsilcisi ve Büyükelçisi Emir Said İrevani, yerel saatle cumartesi günü, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı Samuel Zbohgar'a yazdığı mektupta, İran İslam Cumhuriyeti'nin bu korkakça saldırıları en güçlü şekilde kınadığını belirterek " Bu eylemlerin bölgesel ve uluslararası barış ve güvenlik üzerindeki ciddi sonuçları göz önüne alındığında, İran İslam Cumhuriyeti, Güvenlik Konseyi'nden İsrail rejiminin eylemlerini kesin ve güçlü bir şekilde kınamasını talep etmektedir." ifadelerini kullandı.

İrevani, ayrıca İran İslam Cumhuriyeti'nin Güvenlik Konseyi'nden İsrail rejiminin terörist saldırıları ve bu savaş yanlısı rejimin Lübnan'da ve tüm bölgede devam eden suçlarıyla ilgili bir acil toplantı düzenlenmesini istediğini vurguladı.