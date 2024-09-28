Erakçi: Netanyahu ve suçlu çetesi BM'de bulunmak yerine yargılanmaları gerekirdi + video

Dr. Seyyid Abbas Erakçi Cuma günü yerel saatle Güvenlik Konseyi toplantısında Batı Asya ve Filistin'deki durumla ilgili “İsrail rejiminin saldırganlığı ABD'nin askeri ve siyasi desteğine dayanıyor. İsrail rejiminin Gazze'de kullandığı silah ve mühimmatın büyük kısmını ABD silahları oluşturuyor ve bu nedenle ABD, İsrail cinayetlerinin her alanında suç ortağıdır.” ifadelerini kullandı.

"ABD, İngiltere, Kanada, Almanya ve diğerleri sadece suçluları desteklemeye çalışırken, dünya bu olayı öfke ve tiksinti içinde izledi. Herhâlükârda gerçekten dünya toplumunun insan hakları iddialarınızın samimiyetine inanmasını bekliyor musunuz?” diye Dışişleri Bakanı sözlerinin devamında “Güvenlik Konseyi'nin güvenilirliği, İsrail rejiminin ana destekçileri tarafından Tüzük kapsamındaki görevlerini yerine getirmesinin engellenmesi nedeniyle zaman geçtikçe azalıyor. Güvenlik Konseyi hemen harekete geçmeli ve İsrail rejiminin, 80 yıldır acımasızca baskı gören ve işgal edilen bir ulusun tamamını yok etme yönündeki acımasız planını durdurmalıdır.” dedi.