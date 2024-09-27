Erakçi'den ABD politikaları nedeniyle Güvenlik Konseyi'nin karar alamamasına eleştiri

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Lübnan ve Siyonist rejimin saldırıları konusunun bu yıl Birleşmiş Milletler gündemini en çok etkileyen konulardan biri olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanı, Çarşamba akşamı (yerel saatle) BM Güvenlik Konseyi'nin Lübnan ile ilgili acil bir oturum düzenlediğini ve Lübnan Başbakanı Necip Mikati’nin de bu oturuma katılarak bir konuşma yaptığını söyledi.

Erakçi, İran İslam Cumhuriyeti adına bu oturumda konuştuğunu belirterek, "Ne yazık ki ABD'nin politikaları nedeniyle Güvenlik Konseyi, bu oturumların sonuç almasını engellemeye devam ediyor. Bu sefer de basit bir basın açıklaması ya da kınama bile yapılamadı," dedi.

Bakan Erakçi ayrıca BRICS zirvesine katılımıyla ilgili olarak da, "BRICS hakkında ilginç olan şey, birçok ülkenin bu oluşuma katılma isteğidir. Şu anda BRICS üyeliği için başvuruda bulunan ülkelerin sayısı artıyor," dedi.

Bakan açıklamalarının devamında, ikili görüşmelerde birçok ülkenin İran'dan BRICS üyelik taleplerini desteklemelerini istediğini ve BRICS'in yeni dünya düzeni ve uluslararası ilişkilerde yerini aldığını belirtti.