İran, Avrupa ve ABD'deki İsrail karşıtı protestoların bastırılmasını eleştirdi

57. İnsan Hakları Konseyi oturumunda konuşan Ali Bahreyni, Amerika Birleşik Devletleri'nin Siyonist rejime verdiği desteğin, soykırım sözleşmesinin açık bir ihlali olduğunu vurguladı.

Bahreyni, İsrail'in suçlarına karşı yapılan protestolar sırasında, ABD'deki 60'tan fazla yükseköğretim kurumunda 3 binden fazla protestocu, aralarında üniversite profesörlerinin de bulunduğu kişilerin tutuklanmasından derin endişe duyduğunu belirtti ve bu eylemlerin ifade ve toplanma özgürlüğünün ciddi bir ihlali olduğunu kaydetti.

İran temsilcisi ayrıca, İngiliz polis güçleri tarafından Newcastle ve Oxford'daki barışçıl öğrenci protestolarının bastırılmasına dikkat çekti ve bu eylemleri insan haklarının açık bir ihlali olarak nitelendirdi. Almanya'da da İsrail karşıtı protestoların şiddetle karşılandığını, bu durumun göstericilere karşı baskı ve yasal kovuşturmalara yol açtığını ekledi.