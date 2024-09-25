25 Eyl 2024 17:47
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News ID: 85607758
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İran, Avrupa ve ABD'deki İsrail karşıtı protestoların bastırılmasını eleştirdi

25 Eyl 2024 17:47
News ID: 85607758
İran, Avrupa ve ABD'deki İsrail karşıtı protestoların bastırılmasını eleştirdi

Londra, İRNA – İran İslam Cumhuriyeti'nin Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve Büyükelçisi, İnsan Hakları Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, İsrail rejimi karşıtı protestoların bastırılmasını ve Avrupa ile Amerika'nın Siyonist rejimin suçlarına ortak olmasını sert bir şekilde eleştirdi.

57. İnsan Hakları Konseyi oturumunda konuşan Ali Bahreyni, Amerika Birleşik Devletleri'nin Siyonist rejime verdiği desteğin, soykırım sözleşmesinin açık bir ihlali olduğunu vurguladı.

Bahreyni, İsrail'in suçlarına karşı yapılan protestolar sırasında, ABD'deki 60'tan fazla yükseköğretim kurumunda 3 binden fazla protestocu, aralarında üniversite profesörlerinin de bulunduğu kişilerin tutuklanmasından derin endişe duyduğunu belirtti ve bu eylemlerin ifade ve toplanma özgürlüğünün ciddi bir ihlali olduğunu kaydetti.

İran temsilcisi ayrıca, İngiliz polis güçleri tarafından Newcastle ve Oxford'daki barışçıl öğrenci protestolarının bastırılmasına dikkat çekti ve bu eylemleri insan haklarının açık bir ihlali olarak nitelendirdi. Almanya'da da İsrail karşıtı protestoların şiddetle karşılandığını, bu durumun göstericilere karşı baskı ve yasal kovuşturmalara yol açtığını ekledi.

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