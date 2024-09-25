Pezeşkiyan: İsrail soykırım yapıyor / Silahlarımız ve füzelerimiz kendimizi savunmak içindir

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, El Cezire kanalına verdiği röportajda, İsrail'in bölgedeki eylemlerinin soykırım olduğunu ve ne yazık ki Avrupa ülkeleri ve ABD'nin bu suçları desteklemeye devam ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan röportajında, İsrail rejiminin hedeflerine ulaşamadığını ve Hamas Hareketi'ni yok edemediğini vurgularken bu rejimin tek başarısının şehirleri tamamen yıkmak ve insani yardımların ulaşmasını engellemek olduğunu söyledi.

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı açıklamalarında, İslam ülkelerinin İsrail'e karşı birleşik bir yanıt vermesi gerektiğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tahran'da suikastle şehit edilen Haniye konusuna da değinerek, Hamas Siyasi Bürosu Başkanı Şehit İsmail Haniye'nin terörüne yanıt vermek için zaman çerçevesini belirleyecek olanın kendileri olduğunu ve İsrail’in her istediğini yapamayacağını ve yanıtlarının nasıl olacağı, yeri ve zamanı konusunda bilgi vermeyeceklerini belirtti.

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, herkes birlik ve beraberlik içinde sesini yükseltirse, İsrail’in eylemlerine devam etme cesaretinin olmayacağını da vurguladı.