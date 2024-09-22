Erakçi: İsrail'in kötülüklerini önlemek için bölge ülkeleri işbirliği yapmalı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun New York'taki 79. oturumunun aralarında Seyyid Abbas Erakçi, Abdullah Ali El Hiya ile yaptığı görüşmede "İyi komşuluk politikası 14. Hükümetin ilkeleri arasında yer alırken, yeni hükümette İran İslam Cumhuriyeti ile bölge ülkeleri arasındaki ilişkiler daha da derinleşecek." dedi.

Siyonist rejimin son dönemdeki eylemlerine değinen İran Dışişleri Bakanı, bu eylemlerin Netanyahu'nun Gazze'deki çıkmazdan kurtulma çabası olduğunu vurguladığı açıklamasında "Onlara göre Siyonist rejim, Hamas hareketini tamamen yok etmek için Gazze'ye gitti ancak başarısız oldu ve şu anda çaresizlik içinde." ifadelerini kullandı.

Hamas hareketinin siyasi büro başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'daki şehadetine değinen Erakçi, bunun cevapsız kalamayacağını vurguladı.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Ali El Hiya, bu görüşmede, İran Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İran İslam Cumhuriyeti'nin komşuluk politikası yaklaşımını memnuniyetle karşıladığını ve İran ile bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin gelişeceğini umduğunu ifade etti.