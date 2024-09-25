Pezeşkiyan: Siyonist rejimin suçlarının devam etmesi, durumu kontrolden çıkarabilir

Mesud Pezeşkiyan, New York’a gerçekleştirdiği ziyaretin devamında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Görüşmede, İran İslam Cumhuriyeti’nin bölgede gerginlik ve çatışmaların artmasını önlemek için Siyonist rejime karşı itidal gösterdiğini, ancak Siyonist rejimin Gazze’deki suçlarını artırdığını ve şimdi de Lübnan’a saldırdığını belirtti.

Pezeşkiyan görüşmede Siyonistlerin suçları, Amerika ve Fransa gibi bazı Batılı ülkeler tarafından nasıl meşru müdafaa olarak nitelendirilebilir?” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ayrıca Fransa'nın Siyonist rejimin suçlarını durdurmada daha etkili olabileceğini belirterek, “Bugün İran ve bölge halkı, Siyonist rejimin suçlarından derinden etkilenmiştir ve bu suçların devam etmesi, durumu kontrolden çıkarabilir” dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran’ın, nükleer mesele de dahil olmak üzere, karşılıklı sorunların çözümü için diyalog yapmaya hazır olduğunu vurgulayarak "İran asla nükleer silah peşinde olmadı ve olmayacaktır. Ancak, savunma gücümüzü ve caydırıcılığımızı geleneksel yollarla güçlendirmeye çalışıyoruz. Bugünkü Gazze durumu, bizim ve tüm dünya ülkeleri için bir ders niteliğinde; eğer güçlü olmazsak, böylesi bir suç rejimi bize de saldırabilir. Ancak İran’ın kalkınmasının önündeki engelleri kaldırma yönünde iş birliği ve diyaloga hazırız” dedi.

Emmanuel Macron ise bu görüşmede bölgedeki durumdan ve özellikle Siyonist rejimin Lübnan’a saldırısından endişe duyduğunu ifade ederek, “Fransa, Lübnan’a yönelik saldırıyı şiddetle kınamış ve bu saldırının durdurulması için tüm baskı araçlarını devreye sokmuştur.” dedi.