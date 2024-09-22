Erakçi: ABD yaptırımlarına karşı Küba'yı destekliyoruz

Seyyid Abbas Erakçi, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 79. oturumu aralarında "Berno Rodriguez Parilla" ile yaptığı görüşmede, Küba Cumhuriyeti Devlet Başkanı Sayın Raul Castro'ya İran'ı ziyaret etmesi için İran İslam Cumhuriyeti'nin merhum Cumhurbaşkanı Dr. Reisi'nin davetini hatırlatarak "İkili ilişkilerin her alanda geliştirilmesi için Küba ile çalışmaya hazırız."ifadesine vurgu yaptı.

ABD Kongresi'nin Küba'nın adını teröre destek veren ülkeler listesine koyma yönündeki tek taraflı ve siyasi hareketine değinen Erakçi, bunu ABD'nin düşmanca politikalarının devamı olarak değerlendirip kınadı.

Batı Asya bölgesindeki son durumu anlatan Erakçi, "Netanyahu hükümetinin Gazze ve Lübnan'daki suçları çaresizlikten ve Gazze'deki yenilgisinden kaynaklanmaktadır." ifadesine dikkat çekti.

Bu görüşmede Berno Rodríguez Parilla da Tahran ile Havana arasında ekonomik, akademik ve bilimsel alanlarda ikili ilişkilerin gelişmesini memnuniyetle karşılayarak "Amerika'nın düşmanca politikalarına karşı İran İslam Cumhuriyeti'ni destekliyoruz." dedi.

Küba Dışişleri Bakanı, yakın gelecekte iki ülke arasında ortak ekonomik komisyon kurulmasını memnuniyetle karşıladı ve iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin devamına vurgu yaptı.