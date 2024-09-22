22 Eyl 2024 09:52
Journalist ID: 5630
News ID: 85603390
T T
0 Persons

Erakçi: ABD yaptırımlarına karşı Küba'yı destekliyoruz

22 Eyl 2024 09:52
News ID: 85603390
Erakçi: ABD yaptırımlarına karşı Küba'yı destekliyoruz

Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanı, Küba Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede "Amerikan yaptırımlarının mağdurlarından biri olarak Küba halkının içinde bulunduğu durumu çok iyi anlıyor ve Amerikan yaptırımlarına karşı o ülkeyi destekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Seyyid Abbas Erakçi, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 79. oturumu aralarında "Berno Rodriguez Parilla" ile yaptığı görüşmede, Küba Cumhuriyeti Devlet Başkanı Sayın Raul Castro'ya İran'ı ziyaret etmesi için İran İslam Cumhuriyeti'nin merhum Cumhurbaşkanı Dr. Reisi'nin davetini hatırlatarak "İkili ilişkilerin her alanda geliştirilmesi için Küba ile çalışmaya hazırız."ifadesine vurgu yaptı.

ABD Kongresi'nin Küba'nın adını teröre destek veren ülkeler listesine koyma yönündeki tek taraflı ve siyasi hareketine değinen Erakçi, bunu ABD'nin düşmanca politikalarının devamı olarak değerlendirip kınadı.

Batı Asya bölgesindeki son durumu anlatan Erakçi, "Netanyahu hükümetinin Gazze ve Lübnan'daki suçları çaresizlikten ve Gazze'deki yenilgisinden kaynaklanmaktadır." ifadesine dikkat çekti.

Bu görüşmede Berno Rodríguez Parilla da Tahran ile Havana arasında ekonomik, akademik ve bilimsel alanlarda ikili ilişkilerin gelişmesini memnuniyetle karşılayarak "Amerika'nın düşmanca politikalarına karşı İran İslam Cumhuriyeti'ni destekliyoruz." dedi.

Küba Dışişleri Bakanı, yakın gelecekte iki ülke arasında ortak ekonomik komisyon kurulmasını memnuniyetle karşıladı ve iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin devamına vurgu yaptı.

0 Persons

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .