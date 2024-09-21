İran Dışişleri Bakanı'nın Hasan Nasrallah’a mesajı: New York'ta Filistin ve Lübnan'ın kahraman halklarının güçlü sesi olacağım

İran Dışişleri Bakanı Ali Abbas Erakçi Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri'ne hitaben gönderdiği bir mesajda, direnişin mücahit ve kahraman komutanı İbrahim Akil'in şehadetini tebrik ve taziye dileklerini iletti. Ayrıca, 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısına katılmak üzere New York'a ulaştığını belirterek, Filistin ve Lübnan'ın kahraman halklarının hak arayışında Siyonist işgalci ve suçlu rejime karşı güçlü sesi olmayı İslami ve insani bir görev olarak gördüğünü vurguladı.

Dışişleri Bakanı Erakçi, Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah’a hitaben bir mesaj yayınladı. Mesajında, Siyonist işgalci rejime karşı savaşan İbrahim Akil ve bir grup İslami Direniş Cephesi komutan ve mücahitinin şehadetini tebrik ve taziye iletti.