Kenani, ABD ve BAE'nin İran'a ait üç ada hakkındaki ortak bildirisini kınadı

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri başkanları tarafından yayımlanan ortak bildiride, İran'a ait Büyük Tonb, Küçük Tonb ve Ebu Musa adalarıyla ilgili yer alan ifadeleri kınadı.

Kenani, Ebu Musa, Büyük Tonb ve Küçük Tonb adalarının İran'ın ayrılmaz parçaları olduğunu vurgulayarak, üçüncü tarafların bu adalarla ilgili her türlü yorumunun temelden geçersiz ve hükümsüz olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, BAE'nin İran'a ait üç ada hakkındaki asılsız iddialarını tekrar etmesinin ve diğer taraflarla siyasi bildiriler yayınlamasının geçerliliği olmadığını ve bu adaların İran'a ait olma durumu ile İran İslam Cumhuriyeti'nin bu adalar üzerindeki egemenliğine herhangi bir zarar vermediğini ekledi.