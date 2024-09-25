25 Eyl 2024 09:59
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News ID: 85607032
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Dışişleri Bakanı Erakçi: AB, bazı üyelerinin İsrail'i desteklemesini durdurmalıdır

25 Eyl 2024 09:59
News ID: 85607032
Dışişleri Bakanı Erakçi: AB, bazı üyelerinin İsrail'i desteklemesini durdurmalıdır

New York, IRNA - İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, New York'ta Avrupa Birliği'nin Yüksek Temsilcisi ile görüştükten sonra sosyal medya platformu X'te paylaştığı mesajında, bu görüşmede, Avrupa Birliği'nin bazı üyelerinin İsrail rejimini desteklemesini durdurması gerektiğini vurguladığını yazdı.

Erakçi paylaştığı mesajında “Avrupa Birliği'nin Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile nükleer müzakereler, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarından kaynaklanan Orta Doğu'daki tehlikeli durum, Ukrayna krizi ve insan hakları konusunda çifte standartlardan kaçınılması gerekliliği gibi ortak ilgi veya endişe konusu olan bir dizi konuda verimli bir görüşme gerçekleştirdim." ifadelerine yer verdi.

İran Dışişleri Bakanı, görüşmede Avrupa Birliği'nin bazı üyelerinin İsrail'i desteklemeyi bırakması ve bölgedeki krizi tırmandıran İsrail'e karşı ortak bir duruş benimsemesi gerektiğini vurguladığını belirtti.

Avrupa Birliği'nin Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi,  New York'ta İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi ve görüşmelerde bulundu.

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