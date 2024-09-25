Dışişleri Bakanı Erakçi: AB, bazı üyelerinin İsrail'i desteklemesini durdurmalıdır

Erakçi paylaştığı mesajında “Avrupa Birliği'nin Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile nükleer müzakereler, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarından kaynaklanan Orta Doğu'daki tehlikeli durum, Ukrayna krizi ve insan hakları konusunda çifte standartlardan kaçınılması gerekliliği gibi ortak ilgi veya endişe konusu olan bir dizi konuda verimli bir görüşme gerçekleştirdim." ifadelerine yer verdi.

İran Dışişleri Bakanı, görüşmede Avrupa Birliği'nin bazı üyelerinin İsrail'i desteklemeyi bırakması ve bölgedeki krizi tırmandıran İsrail'e karşı ortak bir duruş benimsemesi gerektiğini vurguladığını belirtti.

Avrupa Birliği'nin Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi, New York'ta İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi ve görüşmelerde bulundu.