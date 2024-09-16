16 Eyl 2024 16:55
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News ID: 85598532
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İran Asya Kürek Şampiyonası'nda üçüncü oldu

16 Eyl 2024 16:55
News ID: 85598532
İran Asya Kürek Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Tahran, İRNA- 23 yaş altı ve 19 yaş altı İran Milli Takımı, Çin’de düzenlenen Asya Kürek Şampiyonası'nda 3 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

23 yaş altı ve 19 yaş altı Asya Kürek Şampiyonası, 11-14 Eylül tarihleri arasında Çin'in Shenyang kentinde gerçekleştirildi.

İran takımının 5 sporcu ve 2 antrenörle katıldığı yarışmada 19 ülkeden 143 sporcu yer aldı.

Yarışma sonunda İran 3 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak üçüncü oldu. Ev sahibi Çin 13 altın, 2 gümüş ve 2 bronzla birinci olurken, Özbekistan 3 altın, 3 gümüş ve 5 bronzla ikinci sırada yer aldı.

Fatma Mücellel, Kimya Zarei, Mohanna Hacihüseyni ve Saki Meleki, Emirrıza Abdali bu şampiyonada madalya kazanan İranlı sporculardı.

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