Selimi'nin altınıyla Paris'te İran'ın tekvando fırtınası

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tekvando müsabakalarının dördüncü ve son gününde Aryen Selimi, +80 kiloda altın madalyanın sahibi olmak için Avrupa'da altın madalya sahibi 21 yaşındaki İngiliz milli takım oyuncusu Kaden Cunningham ile karşılaştı. Selimi karşılşmadan altın madalya ile ayrılmayı başardı.

Böylece İran tekvandosu dört temsilciyle takdire şayan bir performans sergileyerek dört madalya elde etti. Bundan önce ülkemizden 3 Tekvandocu madalya kazanmıştı.

Mobina Nematzade -49 kiloda bronz madalya kazanırken, Nahid Kiyani - 57 kg ve Mehran Barhordari ise -80 kg ağırlıkta gümüş madalya kazandı.